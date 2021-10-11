В Верховной раде рассказали, когда Украина «вернёт» себе Кубань

Киев «вернёт» не только Крым, но и Кубань, когда на Украине придёт к власти «честное руководство». Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в видеоролике, опубликованном в своём YouTube-канале.

Когда у Украины будет честное руководство, то вам придётся всё отдать и всё вернуть, — пригрозил россиянам Гончаренко.

Уточняется, что «украденной у Украины» территорией он считает в том числе Кубань. Кроме того, политик обвинил Россию в «краже истории».

По словам Гончаренко, Россия украла и киевских князей, и Киевскую Русь. Он отметил, что украинская государственность сформировалась ещё до основания Москвы.

Гончаренко неоднократно выступал с подoбными высказываниями. В частности, в конце 2019 года он предлагал превратить Кубань в «украинскую Кyбу».

Ранее Гончаренко опубликовал фотографии билбордов со своими цитатами: «В Киеве уже были законы, когда в Москве жабы квакали», «В Киеве уже были золотые ворота, когда в Москве жабы квакали», «Киев уже был известен на весь мир, когда в Москве жабы квакали». Таким образом он напомнил киевлянам о достижениях города.