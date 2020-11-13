В Верховной раде допустили возможность дефолта на Украине

https://static.news.ru/photo/0aad37f2-2638-11eb-91a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: 2020 Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look press

Ошибки правительства Украины в управлении экономикой страны в период пандемии коронавируса могут привести к национальному дефолту, заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

Депутат заявил, что большинство платежей казначейства уже заморожены, эта участь пока не постигла лишь зарплаты и пенсии, сообщает РИА Новости.

Всё, это преддефолтное состояние. Мы не можем больше смотреть просто со стороны, как тупое, дебильное правительство воровское добивает государство, — заявил Рабинович.

Как сообщал NEWS.ru, 11 ноября власти Украины были вынуждены нанести по экономике страны очередной мощный удар. Ситуация с распространением коронавируса выходит из-под контроля, из-за чего было решено ввести «карантин выходного дня». Такой карантин подразумевает, что в выходные разрешено работать только продуктовым магазинам, заправкам, аптекам, СТО, почте и финучреждениям. Он будет действовать с 14 по 30 ноября.