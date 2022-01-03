В Вене возобновились переговоры по иранской ядерной сделке

В столице Австрии Вене начался новый раунд переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий, об этом сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своём Twitter.

After a short New Year break the 8th round of the #ViennaTalks continues today in the form of informal meetings. — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) January 3, 2022

После короткого новогоднего перерыва восьмой раунд венских переговоров возобновляется сегодня в формате неформальных встреч, — написал Ульянов в Twitter.

В конце прошлого года, 27 декабря, в столице Австрии возобновились переговоры между Исламской Республикой Иран и группой «4 + 1» (Францией, Великобританией, Россией, Китаем и Германией), касающиеся Совместного всеобъемлющего план действий в отношении ядерной программы Ирана.

Совместный всеобъемлющий план действий был выработан в 2015 году с участием Великобритании, Германии, Китая, России, США, Франции и Ирана. Данная сделка предполагала снятие санкций с Ирана в обмен на международный контроль над его ядерной программой. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп решил в одностороннем порядке выйти из сделки и восстановить жёсткие санкции в отношении Тегерана. В ответ на это Иран заявил о сокращении своих обязательств в рамках соглашения.

Ранее сообщалось, что в скором времени Иран получит достаточное количество материала, необходимого для изготовления одной ядерной боеголовки.