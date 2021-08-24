Власти Великобритании высказались о продлении эвакуации из Афганистана

Великобритания не будет продлевать сроки эвакуации иностранных граждан из Афганистана, поскольку ситуация в стране становится всё более опасной из-за вылазок террористов. Об этом заявил британский министр обороны Бен Уоллес в интервью Sky News.

По мере того, как мы подходим ближе [к дате эвакуации], будет верным сказать, что риски безопасности растут, и это становится всё более опасным. Дополнительные группировки и другие террористические группы <..>, хотели бы взять на себя ответственность, хотели бы выглядеть, как те, кто изгоняет западные силы из Афганистана — это будет подпитывать их риторику и амбиции, — рассказал чиновник.

Он добавил, что движение «Талибан» (организация запрещена в России) взяло под контроль внешнее кольцо вокруг аэропорта Кабула. В него не могут прорваться боевики «Исламского государства» (запрещено в России), но Уоллес не исключает того, что террористы могут «решить чего-нибудь предпринять» и тогда британские силы будут находиться в более уязвлённом положении.

24 августа пройдёт виртуальный саммит Группы семи. Политики будут обсуждать тему эвакуации иностранцев и афганцев, которые помогали западным силам. Журналисты CNN утверждают , что Уоллес намерен будет попросить премьера страны Бориса Джонсона продлить эвакуацию из Афганистана и его будто бы будут готовы поддержать лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон.

Ранее представитель движения «Талибан» Сухейл Шахин заявил, что британцы и американцы не получат дополнительного времени на эвакуацию людей. По его словам, дата 31 августа является красной чертой, и вооружённые силы Запада должны покинуть страну. В противном случае британским и американским военным пригрозили последствиями, «Талибан» считает, что их нахождение в стране сверх этого срока будет являться оккупацией.