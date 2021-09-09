В Великобритании разгадали тайну огромной братской могилы

В 2019 году на строительной площадке в графстве Букингемшир были обнаружены десятки скелетов. Теперь учёные сумели ответить на ряд важных вопросов об этой находке. Об этом сообщает The Independent.

До сегодняшнего дня было трудно определить точную дату группового захоронения. Но теперь специалисты смогли установить, что это были казнённые пленные времён гражданской войны в Великобритании, которая произошла в XVII веке.

Как отмечают археологи, люди были связаны по рукам и ногам в момент смерти, о чём свидетельствует посмертное положение останков. Однако определить кому принадлежат кости, то есть солдатам Оливера Кромвеля или роялистам, пока не представляется возможным.

Ранее сообщалось, что на Готланде была сделана сенсационная археологическая находка. Шведские археологи сумели раскопать древнейшую на данный момент могилу воина-викинга. В захоронении помимо останков учёные обнаружили оружие и подковы, что указывает на социальный статус воина.