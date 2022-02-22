Глава МИД Британии призвала бойкотировать финал Лиги чемпионов в Петербурге

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс призвала английские клубы бойкотировать финал Лиги чемпионов по футболу в Санкт-Петербурге. При этом политик отметила в эфире Sky News, что Лондон не обладает доказательствами того, что Россия направляет войска в Донбасс.

Я бы бойкотировала финал в Санкт-Петербурге, если бы находилась на месте наших футболистов. У меня нет желания принимать участия в этой встрече, — сказала Трасс.

Сейчас в Лиге чемпионов проходит стадия 1/8 финала. В турнире выступают четыре английских клуба — «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуль».

Финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 запланирован на 28 мая 2022 года.

Ранее генеральный директор оргкомитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и оргкомитет не обсуждали вопрос о возможном переносе финального матча из Северной столицы.

Ситуация в Донбассе обострилась 18 февраля. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию жителей республик на территорию России из-за угрозы боевых действий. 21 февраля они попросили президента РФ Владимира Путина признать независимость республик.

Позднее российский лидер призвал парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР.

22 февраля Совет Федерации РФ ратифицировал Договор о дружбе и cотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками. За соответствующее решение проголосовали 155 cенаторов.