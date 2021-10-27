В Варшаве заявили, что Польша не должна платить штрафы от суда ЕС

Министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро заявил, что страна не должна платить штрафы, наложенные судом Евросоюза. По его словам, Варшава и не может этого сделать. Об этом пишет РИА Новости.

Министр отметил, что граждане любых стран не должны поддаваться беззаконию. Поэтому целое государство также не будет этому поддаваться. Он отметил, что речь идёт о незаконных наказаниях из-за шахты «Туров» и из-за польского суда.

Идёт речь о незаконных наказаниях в отношении «Турова» или случае штрафа за изменения в судебной системе, Польша не может заплатить ни злотого — и не должна, — добавил министр.

Он подчеркнул, что на своей должности будет добиваться именно такого решения со стороны Польши.

В июле текущего года Суд ЕС потребовал от Польши прекращения работы дисциплинарной палаты, которая, по мнению Еврокомиссии, угрожает независимости и беспристрастности судей. 27 октября Варшаву обязали выплачивать €1 млн в сутки в пользу Еврокомиссии в виде штрафа за невыполнение решения суда.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков посчитал «несколько наигранной» реакцию Польши на решение Суда Евросоюза.