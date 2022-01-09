В Узбекистане выявили первый случай заражения «омикроном»

В Узбекистане выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Его обнаружили у иностранца, приехавшего в республику. В стране растёт заболеваемость коронавирусной инфекцией. Власти принимают необходимые меры для предотвращения её распространения, сообщил Минздрав государства в Telegram.

В нашей стране выявлен штамм «омикрон», меры предосторожности будут усилены, — отмечается в сообщении.

Власти Узбекистана усилят контроль за выполнением гражданами противоэпидемиологических мер, таких как ношение масок, соблюдение социальной дистанции и правил личной гигиены. В общественные места не будут пускать посетителей без средств индивидуальной защиты, на входе им будут измерять температуру тела.

Накануне в Узбекистане было выявлено 369 случаев заражения COVID-19 — это новый максимум с октября прошлого года. Общее число умерших от коронавируса составляет 1494, выздоровевших — 197 073, курс лечения проходят 1774 пациента.

1 апреля 2021 года в Узбекистане началась кампания по вакцинации граждан от коронавируса.

Ранее доктор Клэр Стивс из Великобритании заявила, что симптомы «омикрона» часто напоминают ОРВИ. По её словам, наиболее распространённым признаком заражения является головная боль. Среди других симптомов специалист назвала сильную усталость, повышенную температуру, «туман» в голове, ломоту в теле и ночную потливость.