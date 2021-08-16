В Узбекистане проверят информацию о крушении самолёта ВВС Афганистана

Министерство обороны Узбекистана проверит информацию о крушении самолёта ВВС Афганистана в приграничной с республикой Сурхандарьинской области. Об этом сообщает издание Газета.uz.

Отмечается, что лайнер упал вечером 15 августа. По предварительным данным, пострадал один человек.

В пресс-службе Минобороны Узбекистана подчеркнули, что ведомство изучает сведения о крушении воздушного судна.

Ранее сообщалось, что группа из 84 военных правительственных сил Афганистана пересекла границу с Узбекистаном и обратилась за помощью. Узбекистан начал переговоры с властями Афганистана по возвращению его граждан на родину.

В настоящее время боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) контролируют весь Кабул за исключением международного аэропорта. Подступы к нему пока ещё охраняют остатки афганской армии. Безопасность самого воздушного узла обеспечивают военные США и их союзники. При этом талибы разъезжают на внедорожниках и мотоциклах в доступной видимости от аэропорта.