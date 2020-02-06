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Итальянский производитель одежды, обуви и аксессуаров Prada договорился с властями Нью-Йорка, что руководство и часть сотрудников его американского подразделения пройдут курсы толерантности. Разбирательство между компанией и комиссией Нью-Йорка по правам человека началось в декабре 2018 года. Претензии властей касались маленьких человечков и обезьян чёрного цвета с большими красными губами, выставленных в витринах нью-йоркских магазинов Prada, которых темнокожие жители мегаполиса сочли оскорбительными.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление комиссии, сотрудники Prada в Нью-Йорке и руководители базирующейся в Милане компании пройдут специальные курсы, на которых им, в частности, объяснят, как не допускать дискриминации по расовому признаку.

Как писал NEWS.ru, американская телеведущая Элисон Моррис, рассказывая в прямом эфире о гибели баскетболиста Коби Брайанта, произнесла название команды «Лос-Анджелес Лейкерс», за которую тот играл, не слишком отчётливо. Некоторым зрителям показалось, что журналистка вместо «Лейкерс» использовала слово «Ниггерс». Пользователи Twitter раскритиковали Моррис за расизм, а на сайте Change.org появилась петиция с требованием уволить ведущую. Сама Моррис отвергла обвинения в расизме, добавив, что у неё произошло заикание, когда она соединила названия двух баскетбольных клубов: «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», чтобы не сказать «Нейкерс».