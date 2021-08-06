На Украине заявили, что Россия «стырила» название русского языка

Русский язык следует переименовать в «московский», так как это его «исторически правильное название». Об этом заявила украинская писательница Лариса Ницой в эфире телеканала «Украина 24».

По её словам, Россия «стырила» у Украины название русского языка, который для многих жителей Украины является привычкой, а не необходимостью. Она уверена, что ранее не было мотивации говорить на украинском языке, однако новый закон, по её мнению, должен в корне изменить ситуацию.

Ницой также заявила о необходимости переименовать русский язык в «московский».

Я называю этот язык московским. Призываю всех называть Россию Московией, их историческим названием, — добавила писательница.

Закон о государственном языке вступил в силу на Украине в июле 2019 года. Документ был принят Верховной радой, а подпись под ним поставил предыдущий президент страны Пётр Порошенко. Согласно документу, все культурные мероприятия в стране должны проводиться только на государственном языке. Для телеканалов установлена квота в 90% для передач на украинском языке.