Ещё не осознали: в туротрасли не ждут отказов россиян от путёвок в Турцию

https://static.news.ru/photo/6f1c7b3c-99fe-11eb-90f4-96000091f725_660.jpg Фото: Kaan Soyturk/Reuters

Россияне вряд ли начнут массово отказываться от путёвок в Турцию, если Россия приостановит авиасообщение с этой страной. Такое мнение высказал представитель одного из онлайн-сервисов по поиску и бронированию туров.

По его словам, когда власти объявляют о приостановке сообщения, людям нужно какое-то время, чтобы принять эту ситуацию. Тем более что граница пока официально не закрыта, а это даёт людям надежду, что негативного сценария удастся избежать.

Вчера объявили, а сегодня всё резко упало — так не бывает. Для того чтобы понять всю статистику, должно пройти четыре-пять дней. <...> Ещё никто даже не осознал этого факта и ещё не побежал никуда ничего сдавать, — цитирует собеседника сайт телеканала «360», не называя его имени.

Согласно данным сервисов по бронированию туров, в марте Турция удерживала лидерство среди россиян. Больше половины проданных путёвок приходились именно на эту страну. В феврале в сравнении с аналогичным периодом докризисного 2019 года продажи турецких туров выросли на 106%.

Впрочем, растёт востребованность и российских направлений. В марте треть путёвок были проданы на отечественные курорты, в то время как в том же месяце 2019 года доля патриотично настроенных россиян была лишь 7%. Впрочем, такая тенденция может объясняться снижением покупательской способности граждан, большим количеством закрытых границ и опасениями в связи с пока продолжающейся пандемией.

Ранее, как писал NEWS.ru, стало известно, что Россия с 12 апреля может приостановить полёты в Турцию. Такая мера рассматривается в связи с всплеском заболеваемости в этой стране и чтобы предотвратить распространение среди россиян новых штаммов коронавируса. Предполагается, что авиасообщение могут ограничить на месяц с возможным продлением срока в дальнейшем.

Представители туристической отрасли уже сообщили о спаде продаж путёвок на турецкие курорты, однако массовых аннулирований пока не зафиксировано.