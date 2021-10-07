В Турции задержали имеющего российское гражданство боевика ИГ

Силы безопасности Турции задержали в Анкаре разыскиваемого Интерполом боевика террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), имеющего гражданство России. Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet . Как отмечается, преступник был уличён в совершении преступлений от имени ИГ на территории Сирии.

При обыске дома преступника было конфисковано $4800, 8000 рублей и $16 800, а также многочисленные цифровые материалы и поддельные сирийские удостоверения личности, выданные на его имя.

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии предотвратили теракт. Его готовил житель республики 2001 года рождения, действовавший по указке боевиков ИГ (запрещённой в России террористической организации). Мужчина был задержан. Известно, что он готовил атаку в отношении сотрудников правоохранительных органов. Отмечается, что у него изъяли компоненты и инструменты для изготовления самодельного взрывного устройства. В ФСБ отметили, что мужчина дал признательные показания.