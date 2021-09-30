В Карачаево-Черкесии предотвратили теракт. Его готовил житель республики 2001 года рождения, действовавший по указке боевиков ИГ (запрещённой в России террористической организации). Мужчина задержан, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Задержанный готовил атаку в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Отмечается, что у него изъяли компоненты и инструменты для изготовления самодельного взрывного устройства. В ФСБ отметили, что мужчина дал признательные показания.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли теракт, который готовил один из лидеров местного неонацистского объединения «Правые Приморья». Задержанный 2000 года рождения планировал устроить взрыв с целью оказать воздействие на принимаемые решения органов государственной власти в сфере миграционной политики.