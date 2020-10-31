В Турции во время отдыха от коронавируса умерли 11 россиян

С начала курортного сезона и на конец октября у 326 российских туристов, приехавших в отпуск на турецкие курорты, зафиксированы 11 летальных исходов. Об этом рассказал посол России в Анкаре Алексей Ерхов.
К 30 октября этого года, положение такое: общее число наших туристов, показавших во время пребывания в Турции положительный результат теста на коронавирусную инфекцию, составляет 326 человек, — сказал Ерхов «Интерфаксу».
Имеются и летальные случаи. Их 11. Конечно, это печально. Но надо понимать, что всё это — на более чем миллион российских граждан, посетивших курорты Турции с начала августа этого года, когда было возобновлено авиасообщение, — заявил Ерхов.
Дипломат также отметил, что упоминание этих цифр может «вызвать некий ажиотаж в некоторых российских СМИ».
Журналисты могут кинуться в посольство и генконсульство в Анталье с вопросами и запросами о том, кто, где, как и т.д. Убедительно прошу учесть: есть закон о защите персональных данных, есть другие разные законодательные ограничения, есть, в конце концов, право граждан на частную жизнь, и российские загранучреждения будут их неукоснительно соблюдать, — сказал российский посол.
По словам Ерхова, эта статистика подтверждает тот факт, что «турецкие власти принимают достаточно действенные меры по профилактике пандемии и охране здоровья зарубежных туристов».