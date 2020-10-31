В Турции во время отдыха от коронавируса умерли 11 россиян

Фото: Aleksey Bychkov/Global Look Press

Главный американский инфекционист Энтони Фаучи предупреждает, что США вступают в долгую и потенциально смертельную зиму из-за коронавируса. Причина в том, что правительство не желает принимать трудных решений, считает он.

Нас ждёт много боли. Все звёзды сходятся не в правильном месте, когда вы вступаете в осенне-зимний период, а люди концентрируются в помещениях, дома. Вероятно, вы не могли бы оказаться в...