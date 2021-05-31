Локдаун в Турции смягчат

https://static.news.ru/photo/e351e41e-c236-11eb-a65a-96000091f725_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: facebook.com/trpresidency

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о постепенном смягчении локдауна и частичном снятии вызванных пандемией коронавируса ограничений. Об этом сообщает ТАСС.

В течение июня комендантский час будет действовать с 22:00 до 05:00 с понедельника по субботу, а также весь день в воскресенье, - произнёс он.

Ранее сообщалось, что постепенная отмена ковидных ограничений начнётся в Турции 17 мая. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган пояснил, что это будет делаться гибко, с целью не навредить процессу вакцинации населения.

Полный локдаун был введён в Турции 19 апреля. Все организации и учреждения прекратили свою деятельность, за исключением указанных в циркуляре МВД. В стране действовал комендантский час в будни с 21:00 до 05:00, а в выходные дни круглосуточно. В выходные дни жителям было разрешено посещать только продуктовые магазины в промежуток между 10:00 и 17:00.