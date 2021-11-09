В Турции рассказали об историческом шансе Армении

Армения должна воспользоваться историческим шансом и ответить на призывы о мире, озвучиваемые в Анкаре и Баку. Как сообщает Sputnik Азербайджан, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар по итогам своего визита в Азербайджан. По его словам, лучшим вкладом в региональное развитие стало бы тесное взаимодействие Азербайджана, Армении, Грузии, Турции, России и Ирана.

Благодаря стабильности и диалогу страны добились значительного развития. Политическое урегулирование сделало эти государства сильнее. Ключевой фактор на Южном Кавказе – это Армения, где могут способствовать серьёзному развитию и безопасности в регионе, — сказал министр.

Комментируя тему открытия Зангезурского коридора в Карабахе, Акар отметил, что данный транспортный маршрут не несёт угрозы какой-либо стране.

Два народа должны вести диалог по этому вопросу. Нужно поддерживать этот процесс, а не предотвращать его. Сотрудничество приведёт к росту благосостояния, и этот процесс не ограничится Азербайджаном. Позитивное воздействие почувствуют на себе все страны региона, — отметил Акар.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в вопросе взаимоотношений между Турцией и Арменией ведутся консультации с Азербайджаном. По его словам, с армянской стороны поступают определённые положительные месседжи по поводу открытия границ.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.