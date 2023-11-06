В Турции раскрыли главную тему разговора Блинкена и Фидана ТАСС: Фидан и Блинкен обсудили процесс приема Швеции в НАТО

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Энтони Блинкен и Хакан Фидан

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан обсуждали на переговорах в Анкаре процесс включения Швеции в состав НАТО, заявил ТАСС со ссылкой на турецкий дипломатический источник. Политики также поднимали тему конфликта на Ближнем Востоке.

В ходе встречи в Министерстве иностранных дел также обсуждался процесс расширения НАТО в рамках членства Швеции, двусторонние и региональные вопросы. В ходе встречи министр иностранных дел Фидан указал своему американскому коллеге Блинкену на неприемлемость бомбардировок гражданских объектов и разрушения инфраструктуры в Газе, — говорится в сообщении.

Переговоры Блинкена с турецким министром продлились около двух с половиной часов. О прибытии американского госсекретаря в Анкару стало известно минувшей ночью. У трапа самолета его встречали посол США Джеффри Флейк, замглавы Анкары Намик Кемаль Назлы, гендиректор двусторонних политических отношений МИД Япрак Балкан и другие официальные лица.

Ранее в США оценили итоги визита Блинкена на Ближний Восток. Американские журналисты заявили, что Вашингтон оказался в трудном положении из-за давления со стороны ближневосточных союзников, которые требуют немедленно прекратить боевые действия в секторе Газа.