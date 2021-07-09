В Турции посчитали потери после открытия Египта

Турецкие курорты могут потерять примерно 100 тысяч туристов из России после открытия Египта. Об этом сообщает «Турпром» со ссылкой на местные СМИ.

Возобновление чартерных рейсов с Египтом негативно скажется на турецком туристическом секторе. Сотни тысяч туристов из России, планирующих отдых в Турции, направятся в Египет, — заявили эксперты.

По самым пессимистичным подсчётам, на турецких курортах не досчитаются до 500 тысяч российских туристов. Специалисты напомнили, что египетские туристические операторы будут проводить демпинговую ценовую политику, что затруднит конкуренцию для турецкого туристического бизнеса.

Ранее президент России Владимир Путин отменил действие указа от 2015 года, который запрещал чартерные рейсы на египетские курорты. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что туристические рейсы в эту страну могут возобновиться уже в июле.

Для посещения Египта россиянам потребуется ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, а также медицинская страховка, включающая лечение от коронавирусной инфекции. Тест на коронавирус должен быть сделан за 72 часа до прилёта. Также при пересечении границы в аэропорту Хургады туристам нужно будет оплатить визовый сбор в размере $25.