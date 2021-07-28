В Турции оценили вероятность закрытия границ для туристов из России

Власти Турции надеются, что границы страны останутся открытыми для россиян. Об этом заявил старший советник президента страны Мюджахит Кючюкйылмаз, сообщает РИА Новости.

Мы, насколько это возможно, поддерживаем нормальный ритм жизни, предполагаем сценарий, при котором границы останутся открытыми, — заявил Кючюкйылмаз.

Он подчеркнул, что во многих странах коронавирусная инфекция приводит к изменению политики. Чиновник добавил, что по прогнозам специалистов число заражений должно было снизиться после вакцинации, однако из-за новых штаммов «дельта» и «дельта плюс» пандемия может разгореться с новой силой. Кючюкйылмаз считает, что действующие меры в Турции могут быть ужесточены, если ситуация станет опасной, но ничего конкретного на этот счёт он не сказал.

Возобновление рейсов из России в Турцию произошло во второй половине июня. В настоящее время в стране увеличилось число новых случаев коронавирусной инфекции, с начала июля прирост за сутки увеличился в 4,5 раза. Глава союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан заявил, что власти могут ужесточить меры по отношению к россиянам и-за коронавируса. Позже в посольстве республики в России опровергли эту информацию. Указано, что заявление Джейхана является его частным мнением и на официальном уровне не планируется никаких ограничений.