В Турции объяснили правила пользования цифровыми кодами для туристов

Представители турецких отелей и принимающих компаний разъяснили, что инициатива о введении новых правил заселения в гостиницы пока не касается россиян.
С 1 октября в Турции некоторым категориям туристов для заезда на объект размещения требуется получать цифровой код, который содержит информацию о месте нахождения человека и историю его перемещений. Как
Однако граждане РФ должны будут получить код для совершения ряда действий — к примеру, чтобы самостоятельно купить авиабилет на внутренний авиарейс или междугородний автобус. В таких случаях путешественнику придётся обратиться за помощью к местным жителям, так как код приходит только на телефоны с турецкой сим-картой.
Как передавал NEWS.ru, в Турции начались испытания на людях трёх вакцин от коронавируса местного производства. В середине сентября власти страны допускали проведение третьей фазы испытаний российского препарата «Спутник V», однако затем подобных заявлений больше не звучало.
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