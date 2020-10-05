В Турции объяснили правила пользования цифровыми кодами для туристов

https://static.news.ru/photo/0ff9fec8-0731-11eb-a6e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: atorus.ru

Представители турецких отелей и принимающих компаний разъяснили, что инициатива о введении новых правил заселения в гостиницы пока не касается россиян.

С 1 октября в Турции некоторым категориям туристов для заезда на объект размещения требуется получать цифровой код, который содержит информацию о месте нахождения человека и историю его перемещений. Как говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России, речь идёт о турецких гражданах и иностранцах, проживающих на территории страны постоянно. На россиян это правило пока не распространяется.

Однако граждане РФ должны будут получить код для совершения ряда действий — к примеру, чтобы самостоятельно купить авиабилет на внутренний авиарейс или междугородний автобус. В таких случаях путешественнику придётся обратиться за помощью к местным жителям, так как код приходит только на телефоны с турецкой сим-картой.

Как передавал NEWS.ru, в Турции начались испытания на людях трёх вакцин от коронавируса местного производства. В середине сентября власти страны допускали проведение третьей фазы испытаний российского препарата «Спутник V», однако затем подобных заявлений больше не звучало.