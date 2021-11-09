В Турции обрушилось двухэтажное здание, под завалами ищут людей

В окрестностях турецкого города Малатья произошло обрушение двухэтажного здания. Спасатели достали из-под завалов 14 человек. Двое из них получили серьёзные травмы. Погибших нет, сообщает турецкое издание Haberler.com.

Мэр Малатьи Селахаттин Гюркан выразил надежду, что под обломками больше никого не осталось. Тем не менее, сотрудники экстренных служб продолжают поиски пострадавших.

По предварительным данным, причиной обрушения могли стать ремонтные работы на первом этаже здания. Сообщается, что они проводились неопытными мастерами, которые могли повредить несущие конструкции.

Ранее сообщалось, что часть жилого корпуса обрушилась в центре Батуми. Инцидент произошёл на улице 26 Мая в начале октября. Рухнул один подъезд пятиэтажного дома. Погибли четыре человека. Причиной обрушения также назывался ремонт на первом этаже здания, который привёл к разрушению несущей стены.