В Турции назвали сроки разрешения ситуации с российским сухогрузом В Турции намерены разрешить ситуацию с сухогрузом «Жибек жоли» до праздника Курбан-Байрам

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Ситуация с сухогрузом «Жибек жоли» под российским флагом, который находится на якорной стоянке у порта Карасау, может разрешиться в ближайшее время. Вероятнее всего, это произойдет до начала празднования Курбан-байрама, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Анкаре.

Собеседник агентства пояснил, что праздник начинается 9 июля, и власти страны объявили последующие дни до 15 июля выходными, поэтому таможня Карасу ожидает документ из профильных ведомств по поводу дальнейших действий в отношении судна в ближайшие дни.

Груз зерна на борту «Жибек жоли» турецкие власти конфисковывать не стали. По данным местных СМИ, проводится расследование на предмет его принадлежности. При этом никаких официальных заявлений пока не делалось.

Несколькими днями ранее посол Киева в Анкаре Василий Боднар заявил о задержании сухогруза в турецком порту. По его словам, оно причастно к нелегальному экспорту украинского зерна. Турецкие СМИ информацию о задержании судна опровергли, а дипломата обвинили во лжи.