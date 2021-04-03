В Турции начали расследование в отношении 103 отставных генералов

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Генеральная прокуратура Анкары начала расследование в отношении 103 отставных генералов. Они подписали открытое письмо, в котором обеспокоились возможным выходом Турции из конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы.

В письме указано, что генералы «с беспокойством следят за обсуждением темы создания канала „Стамбул“ и конвенции Монтрё в контексте юрисдикции отмены международных договоров». Они подчёркивают, что эта конвенция даёт право Турции не вступать войну на стороне одной из воюющих сторон. Именно поэтому страна сохранила нейтралитет во время Второй мировой войны. Отставные военные напомнили, что конвенция Монтрё делает Чёрное море морем мира. Генеральная прокуратура намерена выяснить, кто конкретно стоит за этим письмом. Об этом сообщае т NTV.

Публикация письма уже вызвала недовольство в правящих кругах Турции. С осуждением действий генералов выступил спикер парламента страны Мустафа Шентоп, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын и ряд турецких министров. В Минобороны страны считают, что письмо направлено «на нанесение урона армии и демократии», а авторы не хотят видеть успехи армии Турции.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, в Турции на повестке дня не стоит вопрос о выходе из конвенции Монтрё.

Вызвал осуждение сам факт публикации такого письма от имени адмиралов, независимо от его содержания, даже если бы оно было совершенно невинным, — заявил собеседник агентства.

По его словам, это воспринимается, как вмешательство армии в политику. Он напомнил, что с учётом нескольких военных переворотов в Турции, у властей крайне негативное отношение к таким действиям.

Конвенция Монтрё была принята в 1936 году. По ней торговые суда всех стран могут проходить через проливы Босфор и Дарданеллы в мирное и военное время. Режим прохода военных кораблей различается для черноморских и нечерноморских государств. Черноморские державы могут проводить через проливы свои корабли любого класса. Этот проход нужно предварительно согласовывать с властями Турции. В случае военных кораблей нечерноморских держав действуют ограничения по классу и тоннажу.

Власти Турции хотят построить новый канал в 100 км к западу от Стамбула. Приблизительная стоимость проекта составляет $10 млрд. Через него планируют пропускать около 160 судов в день. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в 2019 году заявил, что этот канал не будет подпадать под действие конвенции Монтрё, что вызвало недовольство оппозиции и мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

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