В Турции на фестивале тюнинга рухнул балкон со зрителями

Фото haberturk.com

В Турции во время фестиваля тюнинга в Анталье обрушился балкон со зрителями. По имеющейся информации, пострадавших нет, сообщил портал Haberturk.

Издание отмечает, что конструкция балкона, на котором находились зрители фестиваля в районе Эльмалы в Анталье, не выдержала веса и рухнула. В опасности оказались и те посетители, кто расположился на балконе, и те, кто смотрел шоу под ним. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее взрыв произошёл около здания Молодёжного фонда в Стамбуле, сообщили власти города. На месте происшествия нашли фрагменты самодельного взрывного устройства. О раненых или погибших в результате взрыва не сообщалось. По некоторым данным, неизвестная женщина пришла к входу здания Молодёжного фонда рано утром и оставила самодельную взрывчатку. Полицейские начали операцию по задержанию подозреваемой.

В Стамбуле 18 апреля в районе Бейоглу прогремел взрыв. Турецкие СМИ связали инцидент со сбоем в работе подземных проводов.