В Турции арестованы более 90 бывших турецких военных из-за связи с Гюленом

https://static.news.ru/photo/145bf1a2-fb5f-11ea-bf17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

94 бывших турецких военных арестованы по подозрению в связях с оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом. Об этом сообщил источник в судебной системе Турции.

Как сообщает газета Sabah, среди арестованных подозреваемых — бывшие командующие армиями, лейтенанты, унтер-офицеры и сержанты. Сообщается, что операция по задержанию прошла после того, как прокуратура выдала ордеры на аресты в рамках проходящего расследования.

Турецкие власти считают писателя, исламского общественного деятеля Фетхуллаха Гюлена и его организацию причастной к попытке государственного переворота в 2016 году. Тогда были ранены 2,2 тысячи человек, 250 погибли. После этого в стране начались аресты людей, подозреваемых в связях с FETO. Они продолжаются до сих пор. Проживающий в США Гюлен отрицает все обвинения.

NEWS.ru писал, что в январе 2020 года прокуратура страны выдала ордер на арест 108 действующих военнослужащих и 68 бывших. Операция по их задержанию прошла в 49 провинциях. Обвинения базируются на телефонных разговорах с членами FETO. В мае 2019 года были арестованы 249 сотрудников МИД Турции.