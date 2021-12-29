В Тунисе одобрили «Спутник Лайт» в качестве универсального бустера

Министерство здравоохранения Туниса зарегистрировало однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» в качестве универсального бустера, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Российского фонда прямых инвестиций. Эффективность препарата доказана и против штамма коронавируса «омикрон», она в значительной мере повышает вируснейтрализующую активность организма. На данный момент «Спутник Лайт» прошёл одобрение более чем в 30 странах мира.

Вакцина «Спутник Лайт» зарегистрирована Министерством здравоохранения Туниса в качестве универсального бустера. В январе 2021 года в Тунисе также была зарегистрирована вакцина «Спутник V», — сообщили в фонде.

На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован минздравами 71 страны с общим населением свыше 4 млрд человек, «Спутник Лайт» получил одобрение более чем в 30 государствах.

Высокая безопасность и эффективность «Спутника Лайт» была доказана в ходе клинических исследований во многих странах мира при применении как в качестве самостоятельной вакцины, так и бустера, напомнили в РФПИ.

Исследование НИЦЭМ им Н. Ф. Гамалеи показало, что «Спутник Лайт» в качестве бустерной вакцины существенно увеличивает вируснейтрализующую активность против штамма «омикрон». У 100% пациентов, прошедших ревакцинацию этим препаратом как бустером, сформировались антитела к штамму «омикрон».

По ожиданиям медиков, «Спутник Лайт» должен обеспечить высокую защиту от коронавирусной инфекции. Бустерная доза вакцины способствует усилению и продлению быстро снижающейся эффективности других вакцин.

Ранее глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге высказал надежду на скорейшее одобрение российской вакцины «Спутник V». Он отметил, что РФПИ подписал все необходимые соглашения, чтобы вакцину внесли в список препаратов, рекомендованных к использованию при ЧС.