https://static.news.ru/photo/c4921208-559d-11ea-bf40-fa163e074e61_660.jpg Фатхи Башага Фото: Yassine Mahjoub via imago-images.de/Global Look Press

США могут создать в Ливии военную базу для сдерживания роста влияния России в Африке. Об этом заявил министр внутренних дел правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага.

Если США попросят базу (на ливийской территории. — NEWS.ru), то наше правительство не станет возражать, — цитирует его ТАСС.

Башага добавил, что американская база — залог стабильности, поскольку она будет предназначена для борьбы с терроризмом, организованной преступностью и для сдерживания дистанционного вмешательства других стран.

По мнению министра, у России крупные стратегические планы в Ливии, поскольку она фактически является «воротами в Африку». Кроме того, Башага выразил надежду, что перегруппировка сил США на континенте коснётся Ливии таким образом, что не останется пространства, чтобы Москва могла им воспользоваться.

Как ранее писал NEWS.ru, замглавы МИД РФ Михаил Богданов опроверг заявление Эрдогана о совместной координации войны в Ливии российским Минобороны и наёмниками ЧВК Вагнера.