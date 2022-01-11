В супермаркетах Австралии ограничили продажу туалетной бумаги и продуктов

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Пока существенного повода для оптимизма Москва не видит, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя итоги первого раунда переговоров с США по гарантиям безопасности. Представитель Кремля также подчеркнул, что делать какие-либо промежуточные выводы на настоящий момент невозможно.

Пока существенного повода для оптимизма мы не видим. Заслуживает позитивной оценки характер переговоров: открытые, субстантивные и прямые. Это не процесс ради процесса и не то, что может вызывать удовлетворение. Здесь...