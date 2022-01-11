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В супермаркетах Австралии ограничили продажу туалетной бумаги и продуктов

12:32, 11 января 2022
В супермаркетах Австралии ограничили продажу туалетной бумаги и продуктов Фото: Chu Chen/XinHua/Global Look Press
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В супермаркетах Австралии из-за распространения «омикрон»-штамма ограничили продажу ряда товаров. Так, чтобы избежать дефицита на фоне ажиотажа из-за вируса, покупателям разрешается приобрести только 1 упаковку туалетной бумаги, 2 упаковки парацетамола, 2 упаковки куриных грудок или окорочков, 2 пачки свиного фарша и 2 упаковки сосисок, сообщает РИА Новости.

Также из-за нехватки экспресс-тестов на антитела к коронавирусу, покупатели смогут приобрести только один набор тестов.

Подобные ограничения власти уже вводили в июне 2020 года.

Ранее в Австралии было зафиксировано рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом в стране с начала пандемии. Так, по данным на 8 января, в стране более 116 тысяч человек сдали положительный ПЦР-тест. Больше всего заболевших было выявлено в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс, столицами которых являются Мельбурн и Сидней соответственно.

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