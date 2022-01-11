В супермаркетах Австралии ограничили продажу туалетной бумаги и продуктов

В супермаркетах Австралии из-за распространения «омикрон»-штамма ограничили продажу ряда товаров. Так, чтобы избежать дефицита на фоне ажиотажа из-за вируса, покупателям разрешается приобрести только 1 упаковку туалетной бумаги, 2 упаковки парацетамола, 2 упаковки куриных грудок или окорочков, 2 пачки свиного фарша и 2 упаковки сосисок, сообщает РИА Новости.
Также из-за нехватки экспресс-тестов на антитела к коронавирусу, покупатели смогут
Подобные ограничения власти уже вводили в июне 2020 года.
Ранее в Австралии было зафиксировано рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом в стране с начала пандемии. Так, по данным на 8 января, в стране более 116 тысяч человек сдали положительный ПЦР-тест. Больше всего заболевших было выявлено в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс, столицами которых являются Мельбурн и Сидней соответственно.