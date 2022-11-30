В США Зеленского обвинили в растрате западных денег на бюрократов American Thinker уличил Зеленского в растрате средств Запада на бюрократов

Фото: Ukrainian President'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Требование украинского лидера Владимира Зеленского о выделении очередного пакета помощи со стороны США возмутительно, считает журналистка Моника Шоуолтер в статье для American Thinker. По ее мнению, президент Украины тратит бюджеты не на военные и гуманитарные нужды, а на бюрократов, которые «живут на широкую ногу».

Эти бюрократы <...> зарабатывают в разы больше по средней выплачиваемой пенсии по сравнению с простыми украинцами. Кажется, их нельзя просить идти на какие-либо жертвы во время войны, с Джо Байденом в седле, готовым подписать для них еще один транш бесплатных денег, зачем им это? Они могут продолжать жить на широкую ногу по сравнению с другими украинцами, и многие сообщают о том, что они покупают для себя вторую и третью недвижимость в других странах, — написала Шоуолтер.

Автор материала считает, что Зеленский «набрался смелости» и потребовал от «американского папика» еще $55 млрд к $90 млрд, уже выделенным ранее. Шоуолтер полагает, что украинский лидер хочет «вытрясти больше денег», а его американский коллега Джо Байден готов «пойти навстречу» в этом вопросе.

Обозреватель также напомнила, что после последнего крупного транша денег Украине сенатор Рэнд Пол призвал внести поправку к аудиту, чтобы следить за тем, куда идут эти средства. Как пишет Шоуолтер, его инициатива была отклонена демократами.

Журналистка также напомнила, как ранее Зеленский призвал Вашингтон «проявить лидерство». По ее мнению, эти слова лицемерны, льстивы и их следует трактовать как призыв «гоните бабки».

Ранее The Washington Post сообщила, что Байдену необходимо будет отчитаться за выделение финансовой помощи Украине на сумму $20 миллиардов. С таким требованием выступили обе партии американского конгресса: многие парламентарии недовольны тем, как отслеживается использование оружия США на Украине.