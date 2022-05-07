В США заявили о невозможности лишить РФ статуса постоянного члена СБ ООН Постпред США заявила, что пока нет возможности лишить РФ статуса постоянного члена СБ ООН

Фото news.un.org

Власти США сейчас не видят возможности лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН. Тем не менее Вашингтон будет предпринимать шаги для изоляции РФ, сообщила постпред США при Всемирной организации Линда Томас-Гринфилд в интервью телеканалу PBC.

Я также осведомлена об их [Киева] запросе пересмотреть российский статус постоянного члена СБ ООН, но Россия является постоянным членом [СБ ООН], я сейчас не вижу возможности того, что это каким-то образом изменится. Но мы продолжим попытки их изолировать, — заявила она.

Ранее стало известно, что Томас-Гринфилд обвинила Россию в применении химического оружия в Сирии. При этом доказательств, подтверждающих её слова, она не привела.

Дипломат заверила, что Россия будет привлечена к ответственности. Наряду с этим постпред США добавила, что ранее Россия якобы угрожала применить ядерное оружие.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США не видит возможности исключить Россию из состава Совбеза ООН. Так она прокомментировала недовольство президента Украины Владимира Зеленского тем, что РФ является постоянным членом Совета Безопасности и имеет право на вето.

Украинский лидер заявил, что Совбезу Всемирной организации следует или самораспуститься или исключить из своего состава Россию. Он упрекнул ООН в непонимании того, как это сделать.