В США заявили о двойной цели Макрона в переговорах по Украине Newsweek: президент Франции Макрон преследует двойную цель в переговорах по Украине

Фото: Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Директор Французского института международных отношений Томас Гомар заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет поддерживать Украину и добиться переговоров Москвы и Киева, пишет Newsweek. Эксперт добавил, что Макрон хочет показать президенту РФ Владимиру Путину, что Россия продолжит свое существование даже в случае проигрыша в конфликте с Украиной. По словам политолога, французский лидер пытается «понять намерения» своего российского коллеги.

Франция поддерживает Украину абсолютно безоговорочно, и, во — вторых, в конце концов — а никто не знает, когда наступит конец, кроме президентов Зеленского и Путина, в зависимости также от личного будущего Путина — Россия будет за столом переговоров, — сказал Гомар.

Издание отмечает, что французский президент преподать себя в качестве главного политика Европы, чтобы стать центральной фигурой в переговорах НАТО и ЕС с Россией.

Турция подтверждает готовность оказать всевозможную поддержку Москве и Киеву для скорейшего завершения конфликта на Украине, сообщил ранее МИД республики. В ведомстве отметили, что в ходе консультаций со стороны Турции была отмечена необходимость скорейшего прекращения конфликта на Украине и подчеркнута важность возвращения к переговорам между Москвой и Киевом.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньс в свою очередь отметил, что страны Балтии больше других европейских государств пострадали от последствий санкций в отношении России, но продолжают выступать за усиление давления на Москву. Глава правительства отметил, что своим примером прибалты показывают, что не следует бояться поддерживать Украину.