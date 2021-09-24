В США коронавирус впервые выявили у домашнего хорька

В США выявлен первый случай заболевания коронавирусом домашнего хорька. У него наблюдаются характерные симптомы, такие как кашель и чиханье. Об этом говорится в заявлении инспекции здоровья животных и растений Министерства сельского хозяйства страны (APHIS).

Инцидент произошёл в штате Флорида. По предварительным данным, животное могло заразиться от человека — скорее всего, от своих хозяев.

Лаборатории национальной ветеринарной службы Минсельхоза США объявили о подтверждении SARS-CoV-2 у домашнего хорька во Флориде. Это первый такой случай, — говорится в сообщении.

Специалисты взяли биологические образцы у больного животного и подтвердили наличие COVID-19 в его организме.

Ранее сообщалось, что первое в России генетическое исследование SARS-CoV-2 у домашнего кота провели учёные в Санкт-Петербурге. Животное подхватило инфекцию от хозяев и уже идёт на поправку.

Кота изучали специалисты НИИ гриппа имени Смородинцева в рамках деятельности Российского консорциума по секвенированию генома коронавирусов.

Выяснилось, что штамм вируса у кота идентичен патогену, который выявили у хозяйки, и в целом аналогичен циркулирующей в России разновидности. При этом кошачий вирус не имел специфических замен, свойственных возбудителю болезни у животных.