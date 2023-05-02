В США захотели помешать стратегическому военному альянсу России и Китая Генерал ВС США Милли заявил о намерении США помешать военному альянсу России и КНР

Фото: Министерство обороны РФ

Вашингтон намеревается помешать развитию стратегического военного альянса России и Китая, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли в интервью журналу Foreign Affairs. Он признал, что Вашингтон видит свидетельства сближения Москвы и Пекина и намерен не допустить «геостратегического, политического и военного» союза против Соединенных Штатов.

Не в интересах США увидеть формирование стратегического военного альянса России и Китая, и мы будем делать все возможное, чтобы убедиться, что этого не произойдет, — сообщил Милли.

24 февраля МИД КНР опубликовал план урегулирования конфликта на Украине из 12 пунктов. В документе сказано в том числе об уважении суверенитета всех стран, необходимости прекращения военных действий, возобновлении мирных переговоров, защите гражданских лиц и военнопленных, а также о необходимости снижения рисков ядерного конфликта.

Специалист по вопросам безопасности и внешней политике России Тайсукэ Абиру заявил, что Пекин, предлагая свою версию мирного плана по урегулированию кризиса на Украине, намеревался продемонстрировать альтернативу тому миропорядку, который существует под эгидой США.