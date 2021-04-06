«Хорошая новость для Путина»: в США озабочены сближением Германии с Россией

https://static.news.ru/photo/b7b4352e-96d4-11eb-b122-96000091f725_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Германия ослабляет связи с Соединёнными Штатами и налаживает отношения с Россией, что вызывает озабоченность в США. Главный редактор Forbes Media Стив Форбс в своей статье указывает, что администрации президента Джо Байдена предстоит провести большую работу, чтобы вернуть взаимодействие с ФРГ в прежнее русло, но во многом этому мешает проект «Северный поток — 2».

Публицист подчёркивает , что Германия является самой могущественной страной Европы с четвёртой по величине экономикой мира, но она отходит от партнёрства с США, которое имело ключевую роль для победы в холодной войне против некогда грозного Советского Союза. И эту тенденцию автор статьи считает «хорошей новостью» для России и президента Владимира Путина, а также для Китая.

Под руководством своего многолетнего канцлера Ангелы Меркель Германия прилагает все усилия, чтобы завершить строительство трубопровода «Северный поток — 2», что значительно увеличит зависимость Европы от российского природного газа, даже несмотря на то, что Путин никогда не стеснялся использовать топливо в качестве политического рычага, — говорится в публикации.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств. Штаты уже ввели санкции против ряда компаний, задействованных в проекте.

По мнению Форбса, гораздо более здравой альтернативой для Берлина мог бы стать импорт природного газа из США. Он также считает, что Германия должна наращивать военную активность для противодействия амбициям Москвы по разобщению Европы и Вашингтона. Журналист приводит в пример Швецию, увеличивающую военную мощь из-за «агрессивных действий» России.

Он отметил, что администрация предыдущего президента США Дональда Трампа оказывала значительное давление на Германию, что вынудило ФРГ увеличить оборонные расходы. Но при этом ключевую роль играет нежелание европейской державы сотрудничать с США, потому все усилия Белого дома могут пойти прахом, если Байден не продолжит политику Трампа в этом направлении.

Также Стив Форбс указывает на Китай, который, как и Россия, намерен ослабить американо-европейские связи. Свидетельством этому является продвижение Германией инвестиционного соглашения между Китаем и Евросоюзом. Автор отмечает, что ФРГ до недавних пор отказывалась сотрудничать с Вашингтоном, чтобы стратегические технологии не стали известны Пекину. Но теперь Германия взаимодействует с КНР, закрывая глаза на нарушения прав человека в Китае и на агрессивную внешнюю политику страны, включая, к примеру, стремление к доминированию в Южно-Китайском море, которое является важнейшим международным водным путём.

Ранее NEWS.ru писал, что в феврале 2021-го Берлин нарастил поставки российского трубопроводного газа на 63,3% по сравнению с февралём 2020-го — до 4,634 млрд кубометров. ФРГ остаётся в лидерах по объёмам закупок газа из РФ.