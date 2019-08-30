https://static.news.ru/photo/fc121096-cbc5-11e9-9441-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mattel

Коллекция кукол Барби пополнилась моделями, прототипом которых стали астронавт Салли Райд и активистка Роза Паркс. Американская корпорация Mattel выпустила их ко дню гендерного равенства, который в США отмечают 26 августа.

Rosa Parks and Sally Ride now have their own Barbie dolls pic.twitter.com/y2n6rY5Z5D — NowThis (@nowthisnews) 29 августа 2019 г.

Райд стала первой американкой, повыбавшей в космосе, а Паркс основала движение в защиту темнокожего населения. Куклы повторяюи не только наряды этих женщин, но и черты лица и даже фигуру. Они стали частью коллекции «Вдохновляющие женщины», цель которых привлечь внимание к самым выдающимся представительницам прекрасного пола, отмечает ТАСС .

Ранее, как писал News.ru, в США выпустили Барби-космонавта. Создатели модели надеются, что кукла станет примером для подражания и позволит воспитать целое поколение покорителей космоса.