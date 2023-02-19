В США увидели импульс в вопросе поставок истребителей Украине Конгрессмен Маккол заявил о прогрессе по вопросу передачи Украине истребителей F-16

Фото: Senior Airman Brooke Moeder/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения F-16

Глава комитета палаты представителей по международным делам Майкл Маккол заявил телеканалу CNN, что в вопросе поставок истребителей F-16 Украине наблюдаются подвижки. Законодатель призвал руководство США передать Киеву все необходимое. По его словам, любое промедление с поставками вооружений увеличивает продолжительность конфликта.

Я думаю, появляется импульс для того, чтобы это произошло. Чем дольше мы ждем, тем дольше продолжается конфликт, — сказал Маккол.

Президенту США Джо Байдену ранее было передано письменное обращение американских конгрессменов о необходимости передать Украине истребители F-16.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон готов поддержать страны, которые готовы передать Киеву истребители. Он при этом не уточнил, означает ли это, что власти страны готовы передать Киеву ранее запрошенные боевые самолеты. Глава британского правительства отметил, что страна уже «лидирует» в обучении украинских пилотов управлению истребителями.

По мнению политических обозревателей Politico, возможная поставка истребителей Киеву может превратиться в «логистический кошмар». По информации издания, особенность американских F-15 и F-16 заключается в том, что для них нужны длинные и качественные взлетно-посадочные полосы, «которых нет на Украине». Кроме того, авторы публикации полагают, что РФ сможет легко выявить попытки построить подходящие для истребителей базы и нанести по ним удар.