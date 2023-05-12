В США указали на следующую цель антироссийских санкций Конгрессмен США Микс: нужно ввести санкции против Росатома из-за финансовой поддержки СВО

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / Global Look Press

Конгрессмен-демократ от штата Нью-Йорк Грегори Микс заявил, что нужно ввести санкции против Росатома, а также любого физического или юридического лица, который подвергает опасности Запорожскую атомную электростанцию, передает ТАСС. Политик при этом не привел доказательства своим утверждениям. Он добавил, что Росатом финансово поддерживает российскую специальную операцию.

Этот законопроект введет санкции против <...> Росатома, который финансово поддерживает спецоперацию на Украине, а также против всех, кто подрывает безопасность ядерного объекта — ЗАЭС, — сказал Микс.

Он также выступил с осуждением действий России в СВО.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщил, что американские власти рассматривают вариант ограниченного снятия санкций с России в рамках сделки по обмену заключенными. По информации издания, в США «нет высокопоставленных российских шпионов», поэтому Вашингтон среди прочего может рассмотреть обращение к своим партнерам по этому вопросу. Журналисты добавили, что Белый дом ведет консультации с союзниками, чтобы понять, какие предложения могут заинтересовать Москву.