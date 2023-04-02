В США указали на схожесть Запада с «пороховой бочкой» American Thinker: Запад превратился в «пороховую бочку» из-за народных волнений

Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press

Обозреватель Дж. Б. Шарк в статье для журнала American Thinker заявил, что Запад превратился в «пороховую бочку», так как в последнее время в США и других государствах наблюдается всплеск протестных настроений. По его словам, основной причиной стали серьезные политические ошибки властей. Он привел в пример протесты во Франции из-за пенсионной реформы, манифестации фермеров в Нидерландах и митинги в Израиле.

Подобные тенденции связаны, прежде всего, с тем, что руководящее меньшинство игнорирует нужды своих соотечественников. Вместо того, чтобы защищать интересы граждан, политики стремятся заполучить больше контроля, — написал Шарк.

Он подчеркнул, что действия западных лидеров подрывают стабильность важнейших общественных институтов.

Ранее сообщалось, что в протестных акциях по всему Израилю против судебной реформы приняли участие более 600 тысяч человек. В Тель-Авиве собралось более 150 тысяч протестующих. По данным местных СМИ, жители страны собрались, несмотря на объявление решения о приостановке спорного закона. Манифестации прошли в более чем 150 локациях. Организаторы протестного движения рассказали, что акции будут продолжаться, пока реформа не будет полностью отклонена. Они уточнили, что приостановка означает, что в любой момент закон может быть вынесен на оперативное рассмотрение.