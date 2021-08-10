В США скрывали информацию о жертвах атаки 11 сентября

Министерство юстиции США начнёт работу над повышением доступности информации о жертвах теракта 11 сентября после жалоб со стороны родственников погибших, от которых скрыли данные. Об этом сообщает Politico.

Порядка 1800 человек, чьи родные погибли во время атак террористов на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, потребовали от президента США Джо Байдена не появляться на траурных мероприятиях. Данный шаг был вызван недовольством людей, которые годами не могут дождаться рассмотрения их просьб к ФБР предоставить информацию о погибших близких. Содержащие важные свидетельства документы представляют для США большой интерес. До сегодняшнего дня они были закрыты от посторонних глаз, так как Штаты планировали обвинить Саудовскую Аравию в пособничестве террористам.

Ранее сообщалось о требованиях семей погибших в теракте 11 сентября к президенту Джо Байдену снять гриф секретности. В случае если американский лидер не пойдёт на это, ему откажут в праве посещать траурные мероприятия. Более 1700 человек подписали петицию, в которой от лидера страны требуют выполнить своё предвыборное обещание.