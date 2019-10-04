https://static.news.ru/photo/f6854246-e7fa-11e9-8d52-fa163e074e61_660.jpg Крепость Осовец Фото: Wikimedia

Американский портал We Are The Mighty рассказал о бое между русской и германской армиями за крепость Осовец (находится на территории современной Польши) во время Первой мировой войны. Бой получил название «Атака мертвецов».

В частности, в статье говорится о том, как германские войска применили химическое оружие: хлор прореагировал с водой, превратился в соляную кислоту и «начал растворять русских изнутри». В результате российские солдаты пошли в контратаку на семитысячную армию без средств защиты. Немцы не приняли бой и отступили.

Орда плавящихся зомби вырвалась из тьмы и устремилась прямо на армию из семи тысяч человек, — пишет издание.

Крепость Осовец была основана в 1795 году. Она находится в 50 км от города Белосток, который в настоящее время принадлежит Польше. Взятие крепости открывало дорогу на Вильно, Брест, Гродно, Минск и затем — в Россию.

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