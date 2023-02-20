Алексей Иванчин

В США рассказали, как Зеленский оскорбил Байдена на встрече в Киеве Конгрессвумен Грин: внешний вид Зеленского в Киеве стал оскорблением для Байдена

20 февраля 2023 в 21:59

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Киеве