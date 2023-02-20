Внешний вид президента Украины Владимира Зеленского стал оскорблением для американского лидера Джо Байдена, побывавшего с визитом в Киеве. Такое мнение в личном аккаунте в Twitter высказала конгрессвумен Мэрджори Тейлор Грин. По ее словам, ради встречи с президентом США украинский руководитель должен был надеть галстук.
Зеленский не может даже надеть галстук, когда здоровается с президентом США. Он с удовольствием берет наши деньги в толстовках и футболках, но Байден принарядился. Так оскорбительно, — написала конгрессвумен.
Джо Байден совершил визит в столицу Украины 20 февраля. По данным The New York Times, президент США прибыл в Киев на поезде из Польши, покинув Вашингтон без предварительного анонса. По официальному расписанию, опубликованному ранее Белым домом, Байден в этот день должен был еще находиться в столице США. Отмечается, что визит планировался тайно из соображений безопасности.
Как рассказал советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, главы двух государств обсуждали в Киеве планы на 2023 год. Он признал, что ближайшее будущее по ситуации на Украине по-прежнему не совсем ясно. Cоветник добавил, что президенты также говорили о потребности Киева в энергетике, инфраструктуре, экономической поддержке и гуманитарных нуждах.