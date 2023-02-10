В США рассказали, как Путин может добиться победы на Украине Politico: Путин одержит победу на Украине, если решит проблемы с координацией войск и логистикой

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Танкист Вооруженных сил РФ в южном секторе СВО

Президент России Владимир Путин сможет одержать победу на Украине, если решатся проблемы с логистикой, заявил Politico эксперт по Вооруженным силам России и сотрудник Центра новой американской безопасности Майкл Кофман. Кроме того, по его мнению, российской стороне необходимо устранить сложности в координации войск.

Прорывы [в Донбассе], скорее всего, ускользнут от русских, если они не смогут исправить два основных недостатка, которые до сих пор преследовали их военные операции: плохую логистику и неспособность координировать пехоту, бронетехнику, артиллерию и авиационную поддержку, — заявил Кофман.

Он отметил, что эти трудности уже преодолены в значительной степени благодаря назначению Валерия Герасимова главнокомандующим российскими силами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет шансов на победу, поскольку ВСУ располагает лишь десятью бронемашинами НАТО, в то время как на вооружении российской армии тысяча единиц подобной техники. При этом украинский лидер выразил надежду на формирование «самолетной» коалиции с Великобританией.