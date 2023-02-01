В Белом доме объяснили, как будут развиваться отношения с Россией по ДСНВ Белый дом: США готовы к конструктивному диалогу с Россией по ДСНВ

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Соединенные Штаты готовы продолжать вести конструктивный диалог с Россией по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщила на онлайн-семинар заместитель помощника президента США, координатор по политике в оборонной сфере и контролю над вооружениями в Совете нацбезопасности Белого дома Кара Аберкромби. По ее словам, РФ не выполняет прописанные в договоре правила, однако в интересах обоих государств продолжать их соблюдать.

США продолжат свои усилия по возвращению России к выполнению своих обязательств. Мы будем делать это, потому что США продолжают рассматривать контроль над ядерными вооружениями как незаменимое средство усиления союзников США и укрепления глобальной безопасности. Это тем более важно во времена напряженности, когда защитные механизмы и ясность имеют наибольшее значение. США по-прежнему готовы к конструктивной работе с Россией для реализации в полной мере Нового ДСНВ, — сказала Аберкромби.

Накануне Государственный департамент США впервые обвинил Россию в нарушении ДСНВ. Суть претензии заключается в том, что Москва, по данным американской стороны, отказывалась разрешить инспекции и отклоняла просьбы Вашингтона о встрече для обсуждения вопросов соблюдения положений документа. По мнению дипломатов США, отсутствие инспекций затрудняет проверку боеголовок, развернутых Россией.

Представитель МИД России Мария Захарова в ответ заявила, что Вашингтон сам подорвал принципы ДСНВ, в нарушении которых обвиняет Россию. По ее словам, Россия привержена ДСНВ, выполняет и соблюдает все его пункты, в то время как США не считают нужным это делать.