В США раскрыли детали потенциальной сделки по обмену осужденными с РФ Кирби не исключил возможности обмена с Россией осужденных в других странах россиян

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил телеканалу CNN, что Вашингтон рассматривает различные варианты для возвращения на родину осужденных в России журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и морского пехотинца Пола Уилана. Представитель администрации Байдена отметил, что допускается участие партнеров США для решения этого вопроса.

Мы не хотим вступать в публичные переговоры, однако могу сказать вам, что мы очень усердно трудимся над тем, чтобы Эван и, конечно же, Пол вернулись к своим семьям, где им и место, — сказал Кирби.

Он не стал раскрывать подробности рассматриваемых вариантов но отметил, что их огласка может навредить потенциальному обмену.

Ранее глава американского Госдепартамента Энтони Блинкен заявил, что США и Россия остаются в контакте по поводу обмена заключенными, однако данный диалог носит нерегулярный характер. По его словам, Штаты добиваются освобождения в России своих граждан. Москва в свою очередь обвиняет осужденных американцев в шпионаже.