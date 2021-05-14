В США проведут Евровидение без европейцев

https://static.news.ru/photo/2ff15528-b578-11eb-9e92-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Организаторы конкурса музыкальных исполнителей «Евровидение» сообщили на своём сайте, что договорились с американскими коллегами о продаже прав на проведение соревнования в США. Американский аналог Евровидения будет называться «Американский конкурс песни», а принять участие в нём смогут только граждане Соединённых Штатов.

Американский аналог Евровидения стартует в 2022 году и будет транслироваться телеканалом NBC. Его правила будут такими же, как и на самом Евровидении, только вместо представителей европейских государств в нём будут участвовать по одному исполнителю от каждых 50 штатов, пяти территорий и столицы Вашингтона.

Мы очень рады, что нашли идеальных партнёров, чтобы поделиться этим уникальным соревнованием с его страстью к музыке и оригинальным песням с американским народом, — сообщил исполнительный супервайзер Евровидения Мартин Эстердал.

Евровидение 2021 года пройдёт в нидерландском городе Роттердам. От России на него поедет певица Манижа с песней «Русская женщина». Кандидатура исполнительницы и текст её песни вызвали много споров в России. Так, комик Павел Воля предложил отправить в Роттердам Надежду Кадышеву, так как она лучше вписывается в стереотип о русской женщине.