В США признали российскую армию одной из трех сильнейших в мире Global Firepower: армия России стала второй сильнейшей в мире

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы России попали на вторую строчку в списке самых сильных армий мира, следует из рейтинга Global Firepower Index 2024, составленного американским блогером Дэниелом Пучеком. На первом месте расположились Соединенные Штаты, а третью строчку занял Китай.

Индекс GFP определяет Россию как топ-5 мировой военной мощи. На 2024 год Россия занимает второе место из 145 стран, рассматриваемых в ежегодном обзоре GFP, — сказано в публикации.

Индекс боевой мощи США составил 0,0699, а России — 0,0702. На четвертой и пятой позициях рейтинга расположились Индия и Южная Корея. Кроме того, Южная Корея заняла в пятерке лучших место армии Великобритании, которая опустилась на шестую позицию. В десятку сильнейших также вошли вооруженные силы Японии, Турции, Пакистана и Италии.

Ранее командир батальона 3-й штурмовой бригады ВСУ Петр Горбатенко признал превосходство армии России. По его словам, Вооруженные силы РФ лучше вооружены и технически оснащены, чем ВСУ. Он подчеркнул, что у россиян лучше не только снаряжение, но и государственные программы по снаряжению и обеспечению войск. Комбат подчеркнул, что армия России сильнее и это объективно.