Комбат ВСУ признал превосходство армии России Комбат штурмовой бригады ВСУ Горбатенко признал превосходство армии России

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российская армия вооружена и технически оснащена лучше украинской, заявил изданию «Страна» командир батальона 3-й штурмовой бригады ВСУ Петр Горбатенко. По его словам, у россиян лучше не только снаряжение, но и государственные программы по снаряжению и обеспечению войск.

Российская армия <...> технологически лучше оснащена, больше техники, лучше оружие, лучше снаряжение, чем у украинской. <...> Они сильнее — это объективно, — цитирует его издание.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу ранее в ходе расширенного заседания коллегии военного ведомства заявил, что в настоящее время ВС РФ являются самой подготовленной и эффективной армией в мире. По его словам, Вооруженные силы России обладают прогрессивным оружием, проверенным в бою. Министр отметил, что опыт специальной военной операции на Украине показал, что ВС РФ способны адекватно и оперативно реагировать на действия любого противника.

Кроме того, Шойгу заявлял, что ВСУ не смогли преодолеть тактическую зону обороны войск России во время контрнаступления летом этого года. По его словам, противник был остановлен и понес колоссальные потери. ВС РФ успешно решили задачу по фортификационному оборудованию рубежей обороны, подчеркнул министр.