Шойгу назвал армию России самой подготовленной и эффективной в мире Шойгу: армия России является самой боеспособной в мире

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В настоящее время армия России является самой подготовленной и эффективной в мире, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии военного ведомства. По его словам, Вооруженные силы РФ обладают прогрессивным оружием, проверенным в бою.

На сегодня российская армия является самой подготовленной и боеспособной в мире, имеющей передовое вооружение, проверенное в боевых условиях, — сказал Шойгу.

Министр отметил, что опыт специальной военной операции на Украине показал, что Вооруженные силы России способны адекватно и оперативно реагировать на действия любого противника. Глава ведомства добавил, что боевой опыт за время спецоперации получили более 650 тысяч военнослужащих.

Также Шойгу рассказал, что все планы по комплектованию армии и флота в 2023 году полностью выполнены, их численность доведена до 1 млн 150 тыс. военнослужащих. Он сообщил, что полностью укомплектованы и оснащены две общевойсковые армии, смешанный авиационный корпус, 50 соединений и воинских частей, а также четыре дивизии, 18 бригад и 28 полков.

Ранее министр обороны заявил, что ВСУ не смогли преодолеть тактическую зону обороны войск России во время контрнаступления летом этого года. По его словам, противник был остановлен и понес колоссальные потери. ВС РФ успешно решили задачу по фортификационному оборудованию рубежей обороны, подчеркнул министр.