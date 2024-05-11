В США признали бесспорное лидерство России в одной сфере Bloomberg: Россия стала главным поставщиком пшеницы в 2024 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия в 2024 году стала главным поставщиком пшеницы на мировые рынки, сообщили журналисты Bloomberg Майкл Хирцер и Тарсо Велос. По их данным, эксперты ждут от РФ дальнейшего доминирования в этой сфере, так как перед Европой замаячил упадок сельского хозяйства из-за непогоды.

Россия останется крупнейшим мировым экспортером, — считают авторы.

При этом журналисты обратили внимание, что на урожае России также могут негативно отразиться неблагоприятные погодные условия. Но даже в этом случае, подчеркнули Хирцер и Велос, РФ сохранить лидерство в этой нише.

Ранее стало известно, что Литва в феврале 2024 года возобновила закупки зерна из России после перерыва в шесть месяцев. В феврале было ввезено 12,2 тысячи тонн зерна на сумму €1,95 млн. Литва прекратила регулярный импорт зерна в конце весны прошлого года, а в июле состоялась последняя поставка.

В свою очередь Латвия, закупившая у России 58,8 тысячи тонн зерна на €10 млн, нарастила импорт. Страны Евросоюза в целом приобрели в феврале 92,6 тысячи тонн российского зерна на €16,9 млн.

До этого председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о грядущих изменениях в торговых отношениях с Россией и Белоруссией в сегменте агропродукции. По ее словам, готовящиеся нововведения предотвратят дестабилизацию российским зерном европейского рынка. Комментируя ее слова, представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что подобные меры только усугубят ситуацию с продовольствием в мире.